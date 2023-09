Ex técnico de Colo Colo criticó a Gustavo Quinteros

Colo Colo juega una verdadera final este sábado cuando enfrente a Cobresal, en una nueva fecha del campeonato nacional. En caso de perder este encuentro, los albos estarían prácticamente despidiéndose del título, ya que dependerían completamente de otros resultados. A esto hay que sumar que los últimos resultados conseguidos por el cacique no han sido los mejores y es por eso que se encuentran lejos de la punta del torneo.

Durante la semana, Gustavo Quinteros habló sobre el presente del equipo y cuando se refirió a la obligación que mantienen por ser campeones, sus declaraciones no dejaron muy satisfechos a sus hinchas, donde incluso, Gualberto Jara, ex técnico de los albos, mostró su descontento criticando al actual estratega colocolino.

"Yo no siento responsabilidad de salir campeón porque el proceso se dio así, no porque lo hemos planificado nosotros o los dirigentes, pero tuvimos que rearmar y utilizar la cantera del club". Estas fueron las declaraciones de Gustavo Quinteros que levantaron la polémica durante la semana en la previa del vital duelo ante Cobresal.

En conversación con Bolavip Chile, el ya mencionado ex técnico colocolino Gualberto Jara, señaló que, "no es la primera vez que hace una declaración de ese tipo, sobre todo argumentando que se le fueron jugadores o que le faltan jugadores y que no le trajeron. En la medida que se pueda ir a pelear por el título, hay que hacerlo de la mejor manera y no buscar argumentos que suenen a excusas".

Además, Jara agregó que, "Colo Colo es una institución muy grande y uno siempre tiene la obligación de ganar o de estar peleando los títulos. No son las palabras ideales en este momento, en el que tendríamos que sumar más fuerzas para poder alcanzar lo que está realmente complicado, que es la lucha por el título".