Ex seleccionado nacional nota incómodo a Alexis en La Roja

Alexis Sánchez no está viviendo su mejor momento a nivel futbolístico. Partiendo por el hecho que no ha logrado ganarse la titularidad en el Inter de Milán, donde además no ha conseguido anotar su primer gol en su regreso al fútbol italiano, sino que sumado a esto, en la selección chilena no ha logrado ser tan determinante ni protagonista como nos tiene a todos acostumbrados.

Cabe mencionar que El Niño Maravilla primero debió ponerse a punto futbolístico debido a la larga inactividad que tuvo antes de su regreso a Milán, incluso algunos conocidos del delantero afirman que su rol en La Roja, específicamente su puesto dentro del terreno de juego no le acomodaría y no le permite explotar todo su potencial.

El defensor de la selección chilena y Cobreloa, Luis Fuentes, resaltó esta misma situación en conversaciones con BolaVip Chile. "Alexis Sánchez está demasiado picado y uno que conoce a los ex compañeros se nota cuando hacen cambio, cuando no andan bien, se nota altiro", señaló sobre el actual presente del jugador.

Hay que recordar que el tema de las posiciones de algunos jugadores en el combinado nacional, es una de las cosas que más se le ha criticado a Eduardo Berizzo en el tiempo que lleva como entrenador, ya que ha intentado ubicar a ciertos futbolistas en otros puestos dentro de la cancha, obteniendo malos resultados.

El próximo desafío de la selección nacional es ahora en noviembre con una nueva doble fecha clasificatoria rumbo al Mundial 2026, en ese sentido es de esperar que Alexis Sánchez pueda volver a mostrar su mejor fútbol, independiente de la posición en la que se le ubique, para que así Chile pueda volver a sumar puntos y ubicarse en zona de clasificación.