Ex polola de Maluma publicó fotos junto a Neymar

La prensa colombiana asegura que el futbolista brasilero está de novio con la modelo.

Natalia Barulich era la pareja del cantante colombiano Maluma, con quien terminó meses atrás. En aquel quiebre se habló de un rumor en que hubo infidelidad, es ahí donde entra al baile el astro brasilero Neymar, pero finalmente el artista lo descartó.

Meses después, la joven publicó una fotografía que volvió a encender esta polémica. La DJ, en su cuenta de Instagram, publicó la imagen junto a Neymar, siendo portada de revista.

Entre las miles de respuestas en la publicación, no podía faltar la del reconocido futbolista de 28 años quien se mostró más que sorprendido y emocionado por la publicación de la revista. "What", expresó con unos emojis en los que destaca su felicidad, y la expareja del cantante colombiano no dudó en replicar: "@neymarjr mi niño!!! I love us"

