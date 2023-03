Ex polola de Jordhy Thompson sacó la voz tras ser agredida por el jugador

La madrugada de este miércoles se difundieron dos videos que prueban la agresión del canterano de Colo-Colo a una mujer, la acción que generó la molestia de varios hinchas del ‘Cacique’ en Redes Sociales.

A través de un video subido en una Historia de Instagram, Camila Sepúlveda ‘@camilaignacia’ declaró que “hablaré súper rápido, principalmente porque se están haciendo especulaciones sobre mí y no es justo”.

“Quiero aclarar que yo nunca publiqué los videos, yo no sabía que otras personas lo tenían y pensé que solamente los tenía yo. Nunca tuve la intención de mostrarlos, publicarlos, porque obviamente para mí también es humillante”, agregó.

Además, la joven aclaró en el registro viralizado que “decir que con Jordhy ya no estamos juntos, terminamos hoy. Él va a estar en tratamiento psicológico, yo también”.

Para terminar, la mujer hizo un llamado para la tranquilidad de ella y su familia. “Porfa paren sus ‘hate’… A mí me afecta, me afecta mucho. Le están hablando a mi mamá, están llamando a mis abuelos y creo que no es justo para mí. Es lo único que voy a decir respecto al tema y lo único que pido es más empatía”, cerró.