Ex Piloto de carreras se convirtió en modelo de OnlyFans

Renee Gracie era un piloto carreras de V8 de Supercars, ahora es modelo de contenido para adultos en la plataforma de OnlyFans en las que genera más de 15.000 dólares semanales con videos e imágenes y cientos de suscriptores.

“Me encanta ‘OnlyFans’, el concepto y cómo cambió mi vida”, explica la modelo australiana.

“Estoy feliz, me amo a mí misma. Mi vida es mucho más que pornografía. Mi vida no gira en torno al porno y el sexo. Soy una chica normal, tengo sueños, metas y pasiones”, dijo Renee Gracie recordando su paso por el mundo "tuerca".

“Lo que hago es legal, pago impuestos, no le hago daño a nadie. Lo que hago por trabajo lo hace todo adulto. Simplemente elijo compartirlo y ganar dinero con ello. No me hace demasiado diferente a cualquier otra chica de mi edad”, explica Renee Gracie sobre las críticas en el mundo del contenido para adultos.

