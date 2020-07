Ex pareja de Leo Valencia filtró violenta conversación con el jugador de Colo-Colo

Valería Pérez publicó una conversación en WhatsApp con el jugador del Cacique.

Valeria Pérez, ex pareja del actual futbolista de Colo Colo, Leonardo Valencia, lo acusó en sus redes sociales y la charla se hizo viral. La joven utilizó su perfil de Instagram para disparar contra el jugador del club albo, por lo que rápidamente recibió respuestas al respecto.

Lo primero que hizo fue acusar al ex volante de la U de quitarle el vehículo que ella tenía en su poder, explicando en una historia de su cuenta de Instagram lo sucedido. «Papito corazón del Leo Valencia. Me quitaron el auto hoy los carabineros por apropiación indebida, el auto donde transportaba a mis hijos», comenzó diciendo.

Por otro lado, Valeria también comunicó lo siguiente en otra historia: «Gracias por seguir cagándome la vida. Vive y deja de ser enfermo. No me das ni un peso para tus hijos y aparte me haces esto, asesino de Diego Troncoso. Cuenta la verdad por qué no sé murió donde tu hermano». Como no hubo respuesta, la mujer subió una conversación sobre la pensión alimenticia que debe pagar Leo Valencia:

Qué horrible el trato del Leo Valencia a su mujer 👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽 #LeoValencia pic.twitter.com/CHXvvyoAue — ✨ M O N I T A ✨ (@Moniiiin29) July 25, 2020

pic.twitter.com/rOOZLladHS — ✨ M O N I T A ✨ (@Moniiiin29) July 25, 2020