Ex pareja de Jordhy Thompson revela conversación con Colo Colo

Camila Sepúlveda, ex pareja del futbolista Jordhy Thompson, rompió el silencio luego de las nuevas agresiones verbales y físicas que sufrió por parte del jugador formado en Macul

En conversación con Meganoticias, la joven reconoció que decidió hablar ya que ha recibido muchos mensajes en redes sociales.

"Quise salir a hablar por todos los comentarios que están haciendo en contra de mí. Igual quería proteger un poco mi imagen", sostuvo Camila Ignacia.

"Llamé a Colo Colo contando, llorando, lo que había pasado... (me dijeron que) ya era mucho, que no podía seguir cubriéndolo, que me alejara de él. Que tenía que verla por mí, porque él no iba a cambiar".

Asimismo, Camila Sepúlveda reconoció que las agresiones comenzaron tras el clásico entre la UC y Colo Colo en Santa Laura: "Estábamos comiendo y empezó con que era mi culpa que los hinchas de Católica le gritaran cosas por el video filtrado, y ya después empezaron las agresiones físicas".