Ex pareja de Fernando Gago: "Me cagó con media Argentina"

Mica Vázquez habló una vez más de su historia de amor con el actual entrenador de Racing, Fernando Gago.

Tuvieron una relación que duró 4 años e incluyó convivencia en Madrid: terminó de la peor manera por las reiteradas infidelidades del exfutbolista.

Mica recordó esa etapa de su vida: cómo se había enterado del último engaño con quien más tarde sería la esposa de Gago.

La actriz contó que esa historia fue diferente porque las dos fueron engañadas: "Él salía conmigo y con ella, jugó a dos puntas", contó. Silvina Luna se encontraba con Locho Loccisano y Majo Martino, que registraron la reacción de la modelo.

"Es cierto. Lo peor es que es verdad. Pero él no me dijo que estaba de novio, hablaba conmigo y un día me enteré por Intrusos que se iba a España con ella", reconoció Luna.

“Al principio viste que vos crees 'bueno, lo voy a cambiar…está enamorado…' Pero pasaron tantas, pasó tanta agua abajo del puente que en un momento dije ‘no, bueno, esto es patológico, no va a cambiar nunca’”, relató la actriz.

“Igual yo me separé porque… esto es terrible”, aclaró. Y continuó: “La arquitecta que estaba haciendo nuestra casa, la casa que nos estábamos construyendo en Madrid después de cuatro años de novios, me reenvió un mail y no sé por qué, ése mail él se lo había mandado a Gisela Dulko, su exmujer, diciéndole ‘mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor’”.

“O sea, ¿sobre tu casa él le mandó eso a Gisela?”, le retrucó Leuco. “Ni te explico después ver las notas de ellos dos diciendo ‘en casa con los perros y mi marido’. Era mi marido, mis perros y mi casa, la concha de la lora”, lanzó Micaela Vázquez.

“Imagínense el trabajo en terapia que tuve que hacer. Pero al margen de eso, que yo igual era chica y en ese momento lo vivía todo como mucho más grande, a los 22, 23 años, éramos muy chicos”, opinó.

“Cuando Fer se fue a los Juegos Olímpicos, que ella (por Dulko) estaba jugando, ya volvió raro de ahí. Y viste esto de la percepción… yo dije ‘éste está en otra’, en una relación paralela estaba, literal. Y pasaron varios meses hasta que nos separamos”, relató.