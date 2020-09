Ex novia de Leo Valencia filtra audio en que el jugador ataca la camiseta de Colo-Colo

Valeria Pérez publicó un video con un audio en donde el ex Universidad de Chile trata de mala manera a la indumentaria alba.

Cabe recordar que los abogados de la concesionaria Blanco y Negro estarían buscando argumentos en la legislación para poder despedir a Leonardo Valencia sin pagarle la indemnización correspondiente.

Según el Diario La Cuarta: "La parte legal del club buscaría deshacerse del jugador, salvaguardando por las arcas del club, considerando el revés judicial que recibió Blanco y Negro tras recibir una multa por haber aplicado de mala manerla la Ley de Protección al Empleo durante el receso que tuvo el fútbol local".

Valería Pérez posteó en su cuenta de Instagram:

"Quería dejar este audio a los hinchas COLOCOLINOS que aún le creen a este señor. Pero aqui está la prueba de que Colocolino no es, escúchenlo refiriéndose a la indumentaria de ColoColo que para ustedes, creo, es lo más importante.

También les dejo el tatuaje que tiene en su espalda donde todavía lleva un Leon🔵🔴. En estos momentos a mi me están perturbando virtualmente, pero yo les seguiré respondiendo cómo se debe, no me quedare callada como antes, seguiré con todo esto hasta el final💪🏻

Hoy más que nunca necesito el apoyo de cada uno de ustedes, este hombre me quito toda mi vida y quiere seguir haciéndolo y no se lo voy a permitir".