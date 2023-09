Ex jugador de la U hace pebre a Maximiliano Falcón

Maximiliano Falcón es muy querido por los hinchas de Colo Colo, pero también es muy criticado por los fanáticos de otros equipos de nuestro país.

En conversación con Bolavip Chile, Cristián Mora, ex zaguero de Universidad de Chile, analizó y criticó duramente algunas cualidades del Peluca.

“Falcón no es el prototipo del jugador que marque diferencias a la hora de un partido. Yo siento que es un jugador demasiado extrovertido, muy alaraco en ciertas situaciones, es un uruguayo atípico que no marca presencia en la zaga”, declaró el ex defensor azul.

“Desde que llegó él no es un jugador que me llene en lo futbolístico ni en lo defensivo, no es lo que Colo Colo quiere”, sentenció.

Maximiliano Falcón atendió a los medios de comunicación en la previa del Superclásico de este sábado ante Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura.

“Estoy contento. Como dije en la semana, un poco ansioso por el partido. No soy de ponerme nervioso, pero estos partidos me ponen ansioso porque son lindos de jugar”, aseguró el uruguayo.

“Uno queda en la historia de los clubes por ganar títulos, pero también por ganar clásicos. Son los partidos más importantes en lo que es la mística de fútbol y esperándolo con ansias”, añadió.

Formación de Colo Colo: La más probable formación de Gustavo Quinteros para enfrentar a la U será con Brayan Cortés en el arco; una línea de cuatro defensores con César Fuentes, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón y Erick Wiemberg.

Vicente Pizarro, Esteban Pavez y Leonardo Gil utilizarán la zona de volantes; para dejar en delantera a Jordhy Thompson, Damián Pizarro y Carlos Palacios.