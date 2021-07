Ex jugador de la UC vive un verdaero infierno en la cárcel. Su abogado, Juan Hernández, explicó la situación: "La colega querellante, Claudia Araya, ha presentado una acusación particular como representante de la familia de Juan Pinto y pidió cadena perpetua, porque ella entiende que los hechos no son constitutivos de homicidio simple, sino que de homicidio calificado".

"El peor escenario, por cierto, es que el Tribunal Oral en lo Penal estime que es homicidio calificado, que mi cliente sea considerado autor y en ese caso mi cliente arriesga presidio perpetuo. El mejor de los escenarios es que él no tenga responsaiblidad en los hechos, por lo tanto sea absuelto en la causa", añadió el jurista.

Luego, afirmó: "No está tan clara la participación real y vinculación real de Luis Núñez a los disparos realizados por Andrés Vergara, creo que no hay colaboración de este".

"En el sitio del suceso, creemos que no tiene dominio del hecho ni que su presencia en el lugar tenga alguna relevancia para la acción ejecutada por un tercero. Creemos que es una teoría plausible, hay antecedentes probatorios que nos permiten sugerir que son posibles, la motivación la tiene Andrés Vergara, es una situación pendiente entre Andrés Vergara y un tercero que estaba en el lugar, pero que no está ni siquiera en la causa, y que dice relación con un problema de faldas", finalizó.

JUEVES 15 DE JULIO

O'Higgins vs Cobresal, 20:00 horas, Estadio El Teniente

VIERNES 16 DE JULIO

Deportes Antofagasta vs Santiago Wanderers, 12:30 horas, Estadio Calvo y Bascuñán

Unión La Calera vs Curicó Unido, 20:30 horas, Estadio Nicolás Chahuán Nazar

SÁBADO 17 DE JULIO

Universidad Católica vs Colo Colo, 16:00 horas, Estadio San Carlos de Apoquindo

LUNES 19 DE JULIO

Audax Italiano vs Huachipato, 18:00 horas, Estadio El Teniente

Everton vs Ñublense, 20:30 horas, Estadio Sausalito

MARTES 20 DE JULIO

Deportes La Serena vs Palestino, 15:00 horas, Estadio La Portada

Universidad de Chile vs Melipilla, 20:30 horas, Estadio El Teniente

Equipo libre: Unión Española.