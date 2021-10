Ex jugador inglés culpó a Cristiano Ronaldo de los problemas del United

El histórico ex jugador inglés, Jamie Carragher, reconoció que Cristiano Ronaldo es el culpable del mal presente que vive el Manchester United.

Una increíble expectativa ha generado en el mundo del fútbol Cristiano Ronaldo tras concretar su regreso al Manchester United. Pese a eso, lo exhibido por el equipo no ha convencido a los fanáticos, y el astro portugués ha sido duramente criticado en la Premier League.

Y la reciente derrota de los “Red Devils” este sábado ante el Leicester City por 4-2 causó un verdadero desastre. Ya que la caída también significó que el equipo perdiera una racha de 29 encuentros sin saber de derrotas en condición de visitante.

Tras eso, la prensa deportiva y los detractores le dieron sin piedad al United, señalando a CR7 y al técnico, Ole Gunnar Solskjaer, como los culpables. Y uno de los que disparó la crítica más ácida fue el ex jugador inglés, Jamie Carragher.

"No puedes jugar con cinco atacantes, no puedes. En cuanto entra Ronaldo, Pogba debe jugar en el centro del campo para que todos encajen... y no es centrocampista con (Manchester) United", lanzó en transmisión con Sky Sports.

Tras eso, Carragher arremetió con todo y señaló que "no veo la idea de Solskjaer, no veo el plan. ¿Son un equipo que presiona? No, seguro que no con Ronaldo en el equipo".

El ex futbolista del Liverpool incluso profundizó todavía más, y se la jugó con una osada apuesta. Esto porque anticipó lo que sería el fin del periodo de Solskjaer dirigiendo al elenco de Old Trafford.

"Solskjaer no va a ganar la Premier o la Champions con el Manchester United, no tiene experiencia. El club necesita un entrenador mejor, necesita un técnico que compita con el resto de grandes rivales que hay en la liga", complementó.

Y ante eso fue el ex United, Gary Neville, quien también se sumó al crítico análisis, y estuvo de acuerdo con Carragher. "El United es muy flojo, hay espacios en todas partes. Son un equipo horrible de ver cuando están así".

"Acabas con dos equipos, los cinco de arriba, con sus egos, los grandes jugadores, y los cinco de atrás. Hay errores individuales, pero también desconexión como equipo", cerró.