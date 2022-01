Ex jugador de la U y Colo-Colo busca desesperadamente club

El futbolista estuvo en los dos equipos más grandes de Chile, el volante lleva más de 11 años en Chile. Su salida de O'Higgins de Rancagua fue este año y confía en encontrar club lo más pronto posible.

"Llevo once años en Chile, la familia está más que acomodada. No digo que no a algo de afuera, porque sé la edad que tengo y por ahí alguno no quiere gente grande. Pero si me puedo quedar en Chile, mejor", advierte el ex Universidad de Chile y Colo Colo.

Fernández se declara como "un agradecido del futbol chileno. Me tocó estar en los dos clubes más grandes del país y uno que quiero mucho, donde pasé muchos años y que siempre recordaré, que es O'Higgins, qué más le puedo pedir al fútbol chileno", reflexiona.

"Espero que pueda conseguir un club rápido y terminar mi carrera. No sé cuantos años más jugaré, pero de buena forma y en el fútbol chileno como siempre", aseveró.

"Uno quiere tener equipo, estar en el ruedo y buscar un objetivo. Son tres clubes lindos, importantes, serían un lindo desafío y esperemos que esta semana pueda tener un ofrecimiento, para después analizar con la familia lo mejor", cerró.

