Ex jugador de la U no le tiene fe a Carlos Palacios en Colo Colo

El ex futbolista del Bulla, Polaco Goldberg usó su espacio en Al Aire Libre en Cooperativa para referirse al arribo de La Joya al cuadro popular.

"A mí no me cabe la menor duda de las cualidades y las competencias que tiene este jugador", deja en claro de entrada el exjugador de Universidad de Chile. "Lo que Colo Colo contrata es la visión que tuvimos de él en Unión Española, eso es lo que contrata, aunque la realidad es distinta", advierte.

"Uno dice 'claro, acá debiese sentirse mucho mejor y más cómodo', pero yo creo que le ponen mucha responsabilidad a él como jugador, porque en dos salidas al extranjero le va mal, entonces creo que si no se relanza ahora puede atrofiarse aún más y quedar como una eterna promesa", complementa.

Tras eso, el Polaco resalta que "yo creo que él tiene muchas características deseables para un delantero, es astuto, vivo, pichanguero, hábil, pero si no las saca a relucir, y especialmente en el ámbito internacional, al final puede ser que se termine quedando como una promesa".

"Ojalá que no, porque a mí me encanta como jugador y es un tipo muy talentoso, pero esto que parece idílico también tiene unas aristas medias espinudas que no hay que dejarlas pasar", concluyó.