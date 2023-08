Ex jugador de la U le presta el ropero completo a Leandro Benegas

Leandro Benegas tendría una oferta de Unión de Santa Fe, el Toro fue borrado de las citaciones de Colo Colo, ante la UC por Copa Chile no fue ni al banco de suplentes: “Difícil que lo dejen ir, incluso con lo que pasó por Lezcano“, dijo el reportero Rodrigo Gómez en Cooperativa. Ante ello, Rodrigo Goldberg defendió con todo al ex Calera:

“El tema está en que tú lo quisiste, lo trajiste y ahora no lo hacer jugar. Si alguien dijera que no hace jugar a Benegas porque en los entrenamientos anda mal, porque no se esfuerza, no lo creo“, expresó el Polaco en Radio Cooperativa.

“A mí, Benegas, con el que tuve la oportunidad de compartir, me parece que se entrega por completo y es todo lo contrario a ser relajado. Es súper profesional, se entrena como nadie y se mata en los entrenamientos“, agregó el ex delantero.

Goldberg no puede creer lo que está viviendo Benegas en Macul: “él contagia con su espíritu a todo el mundo. Por ningún lado creería que él no se prepara bien“.

Fue triunfo por 7-0 con goles de Darío Lezcano, Alexander Oroz, Marcos Bolados, Leandro Benegas, Fabián Castillo, Leandro Hernández y Martín Silva ⚽️ pic.twitter.com/wZVRuzeLvU — Colo-Colo (@ColoColo) August 17, 2023

Quinteros no quiere que se vaya Benegas: “No queremos perder a ninguno, porque por ahí en la recta final le pasa algo a algún jugador y necesitas a los demás. Por más que ahora no estén jugando con continuidad, son jugadores que en cualquier momento levantan el nivel futbolístico y le aportan un montón al equipo”, dijo el DT.