Ex jugador de la U le manda un duro mensaje a Ronnie Fernández

El ex delantero de los azules apuntó que "antes no había eso, uno se dedicaba a jugar y poco hablar, hay que dejar de lado el tema de las redes sociales".

En diálogo con Bolavip, el ex azul, Cristian Canio comentó la situación y lamentó el presente de la U.

“Duele ver a la U en la situación en que está, la verdad es que uno siempre espera mucho más de una institución con prestigio, un equipo grande”, comenzó señalando el oriundo de Nueva Imperial.

Canio añadió que “da pena, la hinchada hace grande a la U y creo que deberían salvarse. No tienen malos jugadores, tengo fe que la U podrá salir como ha salido otras veces”.

“Ahora andan más preocupados de las redes sociales que de jugar. La verdad es que eso pasa la cuenta, antes no había eso, uno se dedicaba a jugar y poco hablar, hay que dejar de lado el tema de las redes sociales”, apuntó el ex jugador de Universidad de Chile entre 2005 y 2006.

Finalmente, Cristian Canio solo tuvo elogios para Lucas Assadi y Darío Osorio, dos de los grandes proyectos del club laico: “Son buenísimos, inteligentes. Osorio es rapidísimo y Assadi es muy hábil”.

Hay cosas que la verdad uno no debería ni referirse , pero este tipo de daño sobrepasa cualquier opinión o gusto deportivo que pueda tener casa uno . Jamás me he quitado responsabilidad por lo deportivo ,pero ya esto es una cacería sin medidas y falsedades que salen día a día https://t.co/GzndKe412R