Ex jugador de la U hizo pebre a Sebastián Beccacece

Cabe recordar que Mathías Corujo tuvo un duro enfrentón con Sebastián Beccacece en Universidad de Chile, que terminó con la salida del entonces seleccionado uruguayo.

"Él (Beccacece) me dijo que estaba en los planes, que quería contar conmigo. Hasta ahí todo bien, jugamos el último partido con Martín (Lasarte) y nos fuimos de vacaciones. La relación mía con él era bien, era normal, era de técnico a jugador, pero a medida que fueron pasando las semanas, los meses, veía cosas que no me gustaban", indicó el "Chiche".

"Yo soy un tipo frontal, que voy de frente y si veo algo que está mal no ocultarlo y dejarla pasar. A mí no me gustaban distintas situaciones, sacando lo fútbolístico, yo siempre digo lo mismo.Beccacece como entrenador de fútbol me parece un gran DT que me dejó muchísimas cosas y fue uno de los que más aprendí, pero a nivel humano no me gustaban ciertas situaciones", dejó en claro el ex San Lorenzo de Almagro.

"Un día pedí hablar con él en la concentración antes de un partido y después de un almuerzo nos quedamos tres horas hablando y le dije que no compartía muchas cosas. Después de esa reunión yo ya sabía que era muy difícil que siguiera en la U si él estaba...Yo no quería ser dirigido por él, pero yo tenía que seguir jugando para estar en la selección", cerró.

MIRA ACÁ LA ENTREVISTA COMPLETA