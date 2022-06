Ex jugador de la U dice que Hernán Galindez está mintiendo

El mundo azul reacciona a la posible salida del golero ecuatoriano de Universidad de Chile, Galindez acusa amenazas de algunos hinchas del Bulla. Para Fabián Guevara, todo eso es un cuento de su representante.

"No, yo creo que se quiere ir, se quiere ir porque aparte (Hernán) Galíndez no es una persona muy conocida por ejemplo si las ves en la calle. Venía escuchando un programa en la radio, que hablaban que vive en un lugar acomodado en un sector oriente de Santiago, y por ejemplo yo que sigo a la U, si él pasa por al lado no lo conozco, no lo conozco. Entonces, las veces que he ido al estadio, nunca le han dicho nada, no lo han insultado, no lo han amenazado, quizás son cosas que él se las está inventando para irse a Ecuador a jugar o quizás para estar más cerca de su selección y todo eso", es la visión del otrora defensor.

Para Guevara "te pueden decir algo, pero amenazarte de muerte y que no puedes ir al supermercado… Si vas a un supermercado de La Pintana te pueden amenazar (rie), pero en el barrio alto la gente no hace nada".

"Es un invento del representante para que se vaya porque hablan de que lo quiere un equipo ecuatoriano, quizás para estar más cerca de los jugadores de la selección, pero no, es puro cuento nomás", cerró.