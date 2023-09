Ex jugador de la U barre el piso con Damián Pizarro y Jordhy Thompson

Damián Pizarro y Jordhy Thompson siguen en medio de la polémica, los canteranos fueron apartados del Superclásico y su futuro parece incierto en los albos, Pedro Morales, jugador que pasó sin pena ni gloria en Colo Colo, criticó duramente a los formados en Macul.

“A mí me daría verguenza, me daría verguenza. Yo no sé como esos chicos hacen eso, de verdad. Están jugando en uno de los equipos más grande de Chile, son reconocidos, juegan Copa Libertadores, uno está a punto de irse, uno ya tenía problemas con su ex pareja”, dijo Pokegol.

“En la MLS te preparaban y aquí no te preparan y pasan estas cosas, entonces yo creo que Colo Colo va a tomar una decisión ejemplar como club y un mensaje para todos los chicos que están empezando que es algo terrible”, aseveró el ex volante nacional.

"Es impensado, es inexplicable. Estás jugando en el barrio con tus amigos. ¿Qué amigos tienes? Estás rodeado de puros malandras y de pura gente que no te quiere ayudar. Perjudicaron a Colo Colo para el Clásico y para lo que viene en el Campeonato Nacional”, cerró el ex Universidad de Chile.

Claudio Borghi lamentó la situación de los jugadores de Colo Colo: “En estas mochas de poblaciones, Damián Pizarro se agarra a combos… pero puede venir alguien y le pega un apuñalada porque sí. No es el tema de ir a jugar, es todo lo que lo rodea”, dijo el Bichi.

“Me da un poco de vergüenza. Yo al jugador de fútbol lo encuentro inteligente, que se saquen una foto y se tapen la cara en los tiempos que estamos viviendo que el celular es lo más común del mundo… no hay un compadre que no tenga un celular”, complementó.