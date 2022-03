Ex jugador de Colo-Colo reveló amenazas de la Garra Blanca

En conversación con Radio ADN, el delantero nacido en Valparaíso valoró aquella denuncia que hizo en abril de 2012. “Las consecuencias han sido positivas. La gente de Colo Colo me tiene un cariño tremendo, mi hija entrena seguido en el club”, comentó Carlos Múñoz.

“Espero que eso se acabe de raíz en algún momento, empezar a erradicar a esa gente que sólo saca beneficios de esta profesión y que dignifiquemos el fútbol, que sea para los verdaderos hinchas”, agregó.

El delantero formado en Santiago Wanderers identificó a Francisco Muñoz, alias “Pancho Malo” como uno de los líderes de la Garra Blanca que lo amenazó de forma directa.

“Tipo tres de la tarde recibo un llamado a la habitación donde estaba descansando, del coordinador o jefe de la barra, que creo que se llama ‘Pancho Malo’, diciéndome que de aquí en adelante él no se hace responsable de lo que me pasara, que había un grupo de hinchas que me iban a pegar y que tenía que arreglar la situación y pedir disculpas públicas por algo que no había hecho, por unas palabras que ellos malinterpretaron”, cerró Muñoz.

