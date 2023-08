Ex jugador de Colo Colo reconoció tener adicción al alcohol

El ex jugador participó en el programa Sin Dios ni Late que conduce el Huevo Fuenzalida, Pablo Contreras abrió su corazón en donde reconoció errores en su desarrollo como futbolista profesional.

“Los futbolistas nos saltamos muchas etapas. Yo partí a los 13 años jugando fútbol. No tuve adolescencia ni juventud. A los 19 años me fui de Chile a jugar a Francia. Eso es, quizás, el motivo por el cual caí en esta enfermedad”, señaló Contreras. “Claramente después de que dejas el fútbol, a tan corta edad, vienen cierta oportunidad o ciertos excesos a los cuales te privaste”, agregó sobre la vida que llevan los jugadores de fútbol.

Pablo Contreras fue formado en Colo Colo.

“Más que una frustración [por el retiro] es una vía que te perdiste en la adolescencia, en tu juventud, de privarme de fiestas, de todo ese tipo de cosas”, agregó el formado en Macul.

"En ese momento me tomé un café contigo (Daniel Fuenzalida) y entendí que tenía que pedir ayuda”, recalcó el ex jugador.

Contreras aconseja a los más jóvenes: “Siempre le digo a los chicos: tienes dos opciones en la vida. O el del dificultoso, el con obstáculos, o el fácil. Tú ya sabis y ya sabemos cuál es el fácil. Elegí el dificultoso. Estuve viviendo en pensión a los 14 años, lejano de mi familia, lejano de mi madre, pero agradezco enormemente a la tía Elba, que era la asistente social que me vio un chico delgadito, a un chico desválido emocionalmente, los cuales me llevaron a vivir a pensión”, recordó el ex seleccionado nacional..

"Y lo que pasa es que quiero y amo a Colo Colo que me entregó todo lo más importante que yo tengo en mi vida, principalmente la labor integral”, explicó Pablo Contreras.