Ex jugador de Colo Colo vive un dramático presente: podría quedar cesante todo el 2020

Iván Rossi, ex jugador de Colo Colo que estuvo la temporada pasada, yéndose sin pena ni gloria, no será tomado en cuenta por River y no hay ofertas.

El ex jugador de Colo Colo, Iván Rossi, se encuentra pasando por un dramático presente luego de jugar en Macul la temporada 2019, y podría quedar cesante todo el año 2020.

Esto, porque al volante de River Plate le dijeron al volver desde el Cacique que no iba a ser tomado en cuenta para este año por parte del DT Marcelo Gallardo, así que debía buscarse club.

Iván Rossi comenzó entonces su frenética búsqueda de club para jugar, pero ni en Primera, Segunda División o el extranjero surgió algún interés.

“No son los días más felices para Iván Rossi: el volante central de 26 años que River le compró a Banfield a mediados de 2016 en poco más de dos millones de dólares hoy busca club, pero no le aparece ninguna chance y el mercado de pases está a punto de expirar: el viernes 31 a las 20 es el límite. Tras un préstamo en Huracán y otro en Colo Colo el zurdo volvió a Núñez (su contrato es hasta junio de 2021), pero no es tenido en cuenta”, informó Olé.

“En el último semestre, apenas jugó ocho partidos con la camiseta de Colo Colo y el club chileno decidió no hacer uso de la opción de compra de u$s 1.000.000 que tenía”, añadió.

De todos modos, a mitad de año podría tener una ventana y encontrar club, pero si ahora no lo hace, difícilmente lo conseguirá teniendo 6 meses de inactividad.