Ex jugador de la U celebró con todo el triunfo de Boric

Ex jugador de U. de Chile y actual Al Shabab, Igor Lichnovsky, compartió una profunda reflexión tras el triunfo de Gabriel Boric en las Elecciones 2021.

"Chile, voy de nuevo, porque si me calló me estaría traicionando a mí mismo y a Jesús, quien es mi fe", arrancó diciendo. "Algún día quiero volver a mi país. Y no sólo volver a mi país, sino que mis futuras generaciones puedan crecer en él, pero no como lo hice yo. Y no estoy hablando de malas decisiones, sino de falta de opciones y oportunidades", comenzó diciendo.

"Para todos los que dijeron 'señor, líbranos de este presidente Sebastián Piñera', ayer (domingo) Dios se ha manifestado, y Gabriel Boric es el líder y futuro presidente que él ha permitido", lanzó Lichnovsky.

"Miren a su alrededor, a Chile le ha nacido una esperanza. Y no se trata de estar de acuerdo, es algo mucho más grande: la gente espera recibir oportunidades", agregó.

tengo dos hijas, estoy rodeado de mujeres, y les digo que creo que Jesús es feminista. Él no es populista. Qué quiero decir, que tenemos la oportunidad como país de marcar una diferencia, y para eso hay que ser valiente como cada persona enviada por Dios a los largo de la historia".

"Qué felicidad que haya ganado el crecer. En el momento en que dejaste de crecer y cambiar dejaste de ser discípulo de Jesús. Dejar de crecer es empezar a morir, y esta elección no debe cambiar a los que ya empezamos a movernos para cambiar a Chile... y los que aún no se han puesto el overol de servir, este es el momento", aseguró el jugador.

Para cerrar, dijo que: "Que todos abracen su responsabilidad con este Gobierno. Vamos Boric, nosotros oramos por ti y por tu equipo".

"Vamos, Chile. No será perfecto. Requiere tiempo y paciencia, pero tenemos que estar todos. ¡Vamos, Boric!".

