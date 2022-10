El ex volante del Cacique recordó con De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV Sports lo que fue su salida de los albos en medio de la crisis que vivía el club popular en un año en donde por poco se van a la Primera B.

“Se puso muy tensa la negociación al comienzo de la pandemia. Cuando hay mucha gente involucrada es difícil ponerse de acuerdo. Fue pasando el tiempo y sabíamos que los referentes íbamos a pagar el precio más caro en Colo Colo”, aseguró.

"Deportivamente me encontraba muy estresado ese año. Sabía que eso no tapaba lo que hice en Colo Colo. Me merecía una oportunidad en Colo Colo, por haber dado la cara en la crisis con la directiva, sabía que iba a salir el año siguiente”.

Mouche aclara su situación contractual: “Estoy con el pase libre. Sigo vigente. No he descartado volver a Chile, tendré que analizar las propuestas con mi familia. El fútbol chileno es de mi gusto, me adapté rápido. Falta cambiar el ‘chip’ al futbolista chileno para competir de forma internacional”.

"Si aparece un llamado de Universidad Católica, me seduce mucho más, ya que no es el clásico rival. A Universidad de Chile le diría que no”, finalizó.