Ex fiscal Carlos Gajardo alucinó con golazo de Mathías Vidangossy

El atacante de Melipilla fue la gran figura en el triunfo 2-0 de su escuadra ante Universidad Católica.

El mundialista Sub20 en Canadá 2007 abrió el marcador con un golazo y se mostró emocionado tras el partido: "Se disfruta un montón, estoy contento", declaró.

Carlos Gajardo Pinto, ex Fsical y amante del fútbol, lanzó un emotivo texto en Twitter: “Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo, sombrero en mano, y en los estadios suplico una linda jugadita por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro, sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece” recordando al escritor Eduardo Galeano.

«Lo dije la vez pasada, estamos en la búsqueda de ganar y sumar, veníamos de dos seguidos en que nos convirtieron temprano, se nos hacía difícil remar el resultado», dijo el ex Colo-Colo.

El jugador de 33 años reveló un poco de lo que el técnico John Armijo les pide en la cancha: "Hoy somos más sólidos, tenemos libertad de hacer lo que nos gusta, que es crear adelante. En una de esas es cuando empiezan a salir los goles, ser ofensivos y salen buenas contras", cerró.