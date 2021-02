Ex figura del Inter de Milán no tuvo piedad con Arturo Vidal: “Lo hace mal”

El rendimiento de Arturo Vidal no tiene nada de contento al entorno del Inter de Milán, y un ex jugador nerazzurro disparó con todo contra el “King”.

Desde su llegada al Inter de Milán que Arturo Vidal no ha conseguido reencontrarse con su gran nivel futbolístico. Y es que la actualidad del chileno no está ni cerca de ser la que mostró en Juventus, Bayer Múnich o Barcelona, lo que incluso ha llevado a que los medios italianos señalen que no está contemplado por Antonio Conte para la próxima temporada.

Ante eso, un ex delantero del cuadro lombardo no tuvo pelos en la lengua para darle con todo al formado ex Colo Colo. Se trata de Antonio Cassano, quien criticó duramente el nivel del oriundo de San Joaquín, y reconoció que el entrenador italiano, Antonio Conte, ya no quiere al “Rey” en su plantilla.

"Yo fui el primero en criticar a Conte cuando las cosas iban mal, pero llevó a un hombre de confianza como Arturo Vidal. Para mí, fue un gran campeón, pero ahora lo está haciendo mal y por eso lo ha eliminado", confesó el “genio de Bari” en diálogo con “Bobo TV”, canal de streaming de Christian Vieri.

Por otra parte, “Talentino” se refirió a la posición de Christian Eriksen en el equipo, a quien alabó por el nivel mostrado desde que tomó la titularidad. Cabe destacar que el ex mediocampista del Tottenham ocupa la posición de Vidal, pero no había logrado adaptarse al Inter.

"Inter lo hace bien con Eriksen, le dio calidad. Otro mérito de Conte fue hacer jugar bien a Ivan Perisic. Ahora Inter es una máquina perfecta", concluyó Cassano.

Ahora, en Inter de Milán ya se preparan para su próximo desafío, donde Arturo Vidal y Alexis Sánchez estarán presentes. Este domingo 28, a partir de las 11:00 horas de Chile, los lombardos recibirán al Genoa en el Estadio Giuseppe Meazza.