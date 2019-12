De ex figura de Colo Colo a héroe: la historia del futbolista que salva vidas de niños

El colombiano Andrés González es una recordada ex figura de Colo Colo, finalista de la Copa Sudamericana 2006, que ahora vive una vida totalmente distinta.

En el año 2006, el colombiano Andrés González llegó a Colo Colo y se ganó el cariño de compañeros e hinchas debido a su gran carisma y personalidad, que dejaron huella en algunos integrantes de ese histórico equipo.

El plantel dirigido por Claudio Borghi, ganó el Tetracampeonato y llegó a la final de la Copa Sudamericana 2006, donde el cafetalero era la primera alternativa en defensa para el Bichi.

Pero su carrera sufrió un dramático giro. En el 2015 nació su hija Julieta, con serios problemas motrices debido a una parálisis cerebral que sufrió durante el embarazo. Esto hizo que se retirará del fútbol para dedicarse 100% a sus delicados y costosos cuidados.

Lamentablemente, la pequeña falleció a fines del 2018, dejando a la ex figura de Colo Colo sumido en la tristeza, pero con mucho dinero que logró recolectar para el tratamiento de su pequeña hija, por lo que decidió ponerse de pie y ayudar a salvar la vida de otros niños con graves enfermedades.

Formó la Fundación Enamorhadas para ir en ayuda de padres que no tiene el dinero para costear los tratamientos de enfermedades. Ha recibido ayuda de muchos cracks del fútbol mundial, incluidos Alexis Sánchez y Arturo Vidal, compañeros en el Colo Colo 2006.

"Con los recursos que conseguimos para Julieta y que no se pudieron ocupar, fuimos a colaborar con los tratamientos de otros niños: a Ivanna que necesitaba un tratamiento de células madre, a Juanfer que necesitaba un medicamento importado y lo pudimos ayudar por cuatro meses, a Laurin con un tratamiento celular, a Sofía por un tema de terapia, a Brayan con un exoesqueleto… son varios. Cuando los recursos se terminaron, apoyamos a las familias a través de redes sociales. Aprovechamos la exposición de Julieta y la mía para llegar a más gente", reveló Andrés González a AS.

“Nosotros no somos adinerados, pero nunca nos faltó nada. Tenemos muy claro que hay familias que tienen situaciones muy difíciles. Siempre que tenemos un caso, intentamos enviar medicamentos, pañales. Había gente que no tenía para pagar el arriendo e igual los ayudamos a título personal. Cuando sabemos que hay una familia que lucha y que adora a su hijo a pesar de su condición, intentamos ayudar”, cerró la ex figura de Colo Colo.

González, gracias a su noble acción, postula al premio “Valientes”, tradicional galardón que la televisión colombiana entrega a personas que se dedican a ayudar a otros de manera desinteresada.