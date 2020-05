María Inés Facuse explicó el escenario que vive el ex presidente de la ANFP, que espera sentencia en Miami en el juicio por corrupción y estafa que lleva la justicia de Estados Unidos en su contra.

María Inés Facuse viajó junto al ex presidente de la ANFP a Estados Unidos, cuando el dirigente ofreció colaborar con el FBI en la investigación del llamado Fifagate.

En conversación con LUN desde Miami, Facuse aseguró que el dirigente que fue Presidente del fútbol chileno hasta 2015 no pagará con cárcel sus delitos por estafa y corrupción.

"Él tiene claro todo. Lo van a sentenciar, pero no se irá preso en Estados Unidos. Si está todo acordado. La gente cree que se irá a la cárcel, pero tiene todo arreglado. A mí no me sorprende nada", aseveró.

Cabe recordar que el veredicto final de la justicia americana se esperaba para este 5 de mayo, pero fue postergado hasta noviembre, según los expertos, por la colaboración que todavía puede prestar Jadue a la fiscalía.

Pero Jadue sabía que sería así. "(Yo) Sabía que él nunca iba a volver a Chile y por eso me fui (con él). Yo estaba empelotada cuando me enteré de lo que había pasado con el tema de la FIFA", asume Jarufe.

Por eso el viaje no tenía ticket de regreso a nuestro país: "Él podía hacer otras cosas, pero estaba pendiente todo el día de Chile, donde no va a volver nunca", explicó la mujer.