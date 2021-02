Ex esposa de Leo Valencia lo trata de mentiroso en las redes sociales

Valeria Pérez criticó la publicación que hizo el jugador sobre lo duro que fue no ver a sus hijos.

El volante no jugó en el duelo del descenso ante Universidad de Concepción, pero se sumó a la celebración del triunfo albo en su cuenta de Instagram, donde publicó un mensaje: "Gracias Dios por darme esta hermosa oportunidad y pertenecer a este tremendo grupo de jugadores. Me tocó el peor año de mi vida en lo personal, un año sin poder ver a mis hijos y muchas cosas mas que solo Dios sabe el proceso que me tocó vivir, gracias a mi familia por estar siempre a mi lado, me pararé por ustedes volveré a ser yo".

La ex esposa del jugador y madre de sus tres hijos, contestó al posteo: "Falta de respeto es hablar de mis niños, cuando existen millones de formas y medios; el teléfono, el computador, Whatsapp, redes sociales y hasta las cartas, ¡pero por ningún medio ha tratado de saber como están sus hijos! Nunca ha tenido un intento mínimo de contactarse con ellos, ni siquiera fue a la audiencia y ahora se lamenta por no verlos, no se si reír o llorar con tanta hipocresía...".

Cabe recordar que Leo Valencia fue denunciado por violencia intrafamiliar, amenazas y no pago de pensión alimenticia de sus tres hijos y está citado a la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de San Bernardo el próximo 27 de mayo de este año.