Ex esposa de Gonzalo Jara reveló cómo sobrevive con 3 hijos sin la pensión del futbolista

La ex esposa del futbolista Gonzalo Jara, Roksana Luengo, reveló en entrevista a Las Últimas Noticias cómo lo hace para sobrevivir junto a sus tres hijos sin recibir la pensión de alimentos por parte del futbolista.

La joven reveló que sus ingresos provienen en gran parte de su tienda llamada Maksout. "Hice esta Pyme porque me gusta inventar cosas, me gusta trabajar. Estudié educación física en la U. de las Américas, pero no estoy ejerciendo porque me falta mi práctica", dijo.

Maksout ofrece productos como bótox, keratina, sérum capilar, champú para fortalecer y máscara para rostros y limpieza. Sin embargo, Roksana confesó ganar "muy poquita plata".

"Mis hijos me han visto llorar, hablar llorando con él, le digo las cosas, le mando boletas, le explico. Si me muevo y hago cosas, vendo zapatos, una cartera; lo hago no para mí, sino que para mi casa", explicó al medio nacional.