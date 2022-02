Ex entrenador de la U dice que Chile no tiene recambio

El técnico Gerardo Pelusso adelanta lo que viene en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, donde, en conversación con Redgol, asegura que Uruguay vendrá a buscar su clasificación ante la selección chilena.

"Uruguay la va definir por el puntaje que tiene en la tabla. Ahora Chile, por suerte para ustedes, el triunfo en Bolivia le da la última esperanza, pero hay una fecha que es muy complicada que es la próxima, para después definir con Uruguay. Yo digo que por cómo se presenta la cosa Uruguay de todas maneras va definir en Santiago, no sé Chile. Ojalá, por el aprecio que tengo por su entrenador, Martín Lasarte, me encantaría que clasificaran los dos, pero no depende de uno", comenzó diciendo.

"El trabajo de Martín creo que ha sido bueno. Lo que pasa es que Chile está viviendo un momento que pasó con Reinaldo Rueda, con Martín Lasarte y le va pasar con el que venga. Es la renovación de esa generación extraordinaria de futbolistas que tuvo Chile, que le permitió ganar dos Copa América, hacer grandes mundiales y demás, está llegando a su final", precisó el ex entrenador de Universidad de Chile.

Sobre el recambio en la Roja, dijo que: "Bravo a veces juega y a veces se lesiona. Medel a veces juega y a veces se lesiona. Vidal a veces está y a veces no está. Alexis lo mismo. Los años son los años, lamentablemente. Son jugadores extraordinarios que están jugando sus últimas temporadas. Otros ya no están como Valdivia, Suazo, Fernández, que son jugadores de gran calidad que ya no están más. Y yo no veo una reposición en cuanto a una generación de ese nivel que venga tras ellos, ojalá me equivoque pero no la veo", finaliza.

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE PARA SEGUIR SOÑANDO CON QATAR 2022:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.