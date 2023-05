Ex DT sobre Colo Colo: "Con Solari llegaban a semis de Libertadores"

Jorge Pellicer criticó con dureza a Blanco y Negro por no retener a sus figuras y afirmó que, con Pablo Solari, podría haber aspirado a más en los torneos internacionales.

“Lo había hecho tan bien… este Colo Colo, el que lo hizo bien, el que salió campeón en 2022, ojalá con Solari retenido, lo más probable es que hubiera llegado a una semifinal de Copa Libertadores”, afirmó el DT campeón con Huachipato y Universidad Católica.

El ex estratega de la UC, aseguró que: “Podía ser, los dineros podían llegar por ahí y tenían a su gente feliz. Eso es lo que no entiendo, por qué no apuntan a eso, al muy buen rendimiento deportivo que te haga llenar arcas a nivel institucional”, expresó después.

“Sentía que ese Colo Colo estaba muy bien preparado y a diferencia de Católica estaba manteniendo su dirección técnica, que era clave. Aquí se estaba dando el paradigma perfecto y lo desarticularon por dificultades administrativas, por no contar bien los meses y los días. y por dificultades económicas que quisieron soslayar inmediatamente”, cerró.

Además del Pibe Solari, el cuadro popular perdió a jugadores que no renovó a tiempo como Gabriel Suazo (que partió al Toulouse), Gabriel Costa (que se fue a Alianza Lima) y a Óscar Opazo (que cruzó la cordillera para fichar por Racing).