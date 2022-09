Ex DT de Universidad de Chile: "Me dio vergüenza ver jugar a la U"

El partido para el olvido que protagonizaron Universidad de Chile y Coquimbo Unido sigue siendo analizado por la "familia azul".

Héctor Pinto, técnico campeón con el Bulla no tiene dudas sobre lo que pasó en Valparaíso: “No hay un titular, no puede ser, en general horrible, espantoso, no juegan a nada. Es el partido más malo el año, han sido todos malos, pero este ha sido el peor”.

"Hay que tratar de salvarlo y modificar todo lo malo que se está haciendo, traer jugadores de jerarquía, hacer un borrón y cuenta nueva pero primero hay que salvarse y eso está difícil, cada vez más complicado”, le comentó a Bolavip.

“Hacer un cambio va traer más problemas. Un interinato otra vez, la misma persona que estuvo la vez pasada no sé si va tener la sapiencia para sacar a la U adelante. Hay que morir con las botas puestas no más, no queda otra”, complementó.

“No vi nada rescatable, cero. Me dio vergüenza ver jugar a la U, no vi juego colectivo. El que tenía la pelota pegaba un pelotazo para que Ronnie Fernández cabeceara, no vi juego asociado nada. Ni siquiera un tiro al arco ni tres pases seguidos porque el que la agarraba la tiraba para arriba… con razón estos dos equipos están en la cola porque dio pena”, cerró con pena.