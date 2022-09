Ex DT de Colo-Colo vive un verdadero calvario en su nuevo club

El técnico argentino lo sigue pasando muy mal en España. Este fin de semana volvió a caer contra Huesca y quedó ubicado en zona de descenso.

Los hinchas del Málaga siguen perdiendo la paciencia con Pablo Guede. Bajo la dirección técnica del argentino el club sumó este fin de semana su cuarta derrota en el torneo tras caer por 1-0 contra Huesca en El Alcoraz. E.

“Guede, si quieres al Málaga, vete ya” fue uno de los mensajes que fueron dejados en los portones y muros de los alrededores del estadio de La Rosaleda.

Pablo Guede había sido consultado sobre el presente de la institución en la competencia. Allí valoró el trabajo de los jugadores. “Están muy bien, porque son conscientes de lo que están trabajando y tienen que tener premio. No hay cabezas gachas ni dudas, están muy bien”, expresó.

Sobre la forma de preparar el partido, para no repetir lo ocurrido contra Albacete. “Si hubiéramos cometido un solo error varias veces, me preocuparía. En los goles del otro día cometemos seis errores en las dos jugadas. Se lo dije, esos son los pequeños detalles que no podemos volver a cometer”.