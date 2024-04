Este fin de semana se vivió la sexta fecha del Campeonato Nacional, donde Colo Colo consiguió un muy importante triunfo ante Everton en condición de local, para así no perderle pie a los punteros del torneo, Deportes Iquique y Universidad de Chile, quienes actualmente se mantienen a seis puntos de los albos en la tabla de posiciones.

Pero más allá de la buena victoria de los albos, el partido se complicó más de la cuenta debido a una nueva expulsión sufrida por Maximiliano Falcón, quien una vez más, reaccionó de mala forma ante un jugador rival y lo agredió en frente del árbitro, dejando así a su equipo con un jugador menos cuando el partido estaba empatado y tenían superioridad numérica dentro del terreno de juego.

Esta acción generó una gran cantidad de críticas hacia el defensor uruguayo, ya que nuevamente sus problemas de actitud perjudican a Colo Colo. En ese sentido, Jorge Almirón señaló que hablará personalmente con el jugador sobre esta situación, pero algunos incluso piden que se le de un castigo más fuerte dentro del equipo.

Según información entregada por Redgol, el ex técnico de los albos, Gualberto Jara criticó las acciones de Maximiliano Falcón. "Esto ya es muy repetitivo, no es la primera vez que sucede y ya con el técnico anterior le habían rayado la cancha, porque no puede ser que esté arriesgando un partido con una expulsión tan tonta como esa".

Además, el ex estratega de Colo Colo, señaló que se le debería dar un mayor castigo al defensor en la interna del equipo. "Yo pienso que hay que tomar medidas, está Amor de vuelta, está Saldivia, yo creo que es una oportunidad para probar una nueva dupla de centrales y que el Pelucón se dé cuenta de lo que está pasando y cambie su actitud".