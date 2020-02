El estratega argentino con Independiente de Avellaneda, se coronó campeón de la Copa Sudamericana en 2017.

Desde el otro lado de la cordillera aseguran que el responsable del mal momento del “Rojo” es precisamente el actual técnico de la UC.

Así lo aseveró el exvicepresidente del elenco argentino, Noray Nakis, quien fue a la cárcel por ser parte de una asociación ilícita con la barra brava de Independiente.

En una radio argentina ( AM 770), el exdirigente partió diciendo que “fui en cana por comprar un hotel a un amigo que necesitaba plata. Y después me inventaron causa por Independiente. Nunca regalé entradas a los barras ni firmé nada en el club”.

Tuvo pésimas palabras para el actual entrenador Cruzado: “Holan fue uno de los sinvergüenzas que me mandó en cana. Yo lo frené a Holan y mira dónde estoy. Diez días antes de arrestarme no me dejaron entrar al vestuario”.

“Hay muchos dirigentes que hoy reconocen que fue un error traer a Holan. Yo no hablaba con él. No es lo mismo, sin desmerecer, dirigir a Defensa y Justicia que Independiente”, comentó Nakis.

Finalmente, el otrora directivo sentenció el mal momento del elenco de Avellaneda: “Gran obra de Holan este presente del club, hoy estamos pagando todas las consecuencias. Fue un chamuyero”, cerró.