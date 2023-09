Ex dirigente de Azul Azul barre el piso con Michael Clark

El ex directivo de la mesa de Azul Azul utilizó sus redes sociales para lanzar duros dardos en contra de Michael Clark, presidente de la U: “Pelele, títere, niño de los mandados, mudo, humbertito, palo blanco, etc”, exclamó sin pelos en la lengua Jose Joaquin Laso.

Declaraciones que luego comentó y explicó en conversación con ADN Deportes: “no hay nadie que se haga cargo de lo que está pasando, a mí me aburrió, me dio rabia, que nadie habla, hablando cuando ganan y ahora que llevamos ocho fechas sin ganar, Pellegrino sale a dar la cara, tiene bastante razón en gran parte de lo que dice, aunque también gran culpable de lo que está pasando, pero nadie más habla, nadie más explica”, partió diciendo.

“Primera vez veo que en una institución que nadie da la cara y eso aburre. A mí lo que me pasa con el equipo, es que lo veo sin ambición en la cancha”, agregó el abogado de profesión.

José Joaquín Lasso junto a Carlos Heller.

En la misma línea, revela que: “la ambición se transmite desde arriba y cuando tú tienes una institución que está peleando los primeros lugares a mitad de temporada y empiezan a hablar de renovaciones y las postergan y empiezan a hablar de refuerzos y no lo hacen y hablan de eventuales ventas para lograr algo. No arriesgan nada, es un equipo sin ambición, entonces le transmite esa falta de ambición al equipo”, dijo.

“Mi crítica fundamental fue siempre que el directorio no toma decisiones, no se plantean las cosas al director, muy rara vez llega algo al directorio. La elección de Pellegrino llegó al directorio, pero ya sin posibilidad de participar, todo eso estaba ligado al gerente deportivo”, agregó José Joaquín Lasso.

Respecto a la cuestionada figura de Michael Clark, sostuvo que “no es el real director de esta orquesta, porque da declaraciones para un lado, después se desdice, no es un tipo con el que uno hable y tenga fundamentos futbolísticos para estar a la cabeza de una institución como esta”, comentó Clark.

Lasso no cree que la U luche por no bajar a la B: “este año no, en años anteriores fue más complicado, yo creo que Pellegrino hizo una buena labor ordenando el equipo desde atrás y sobre todo en la primera rueda y dio un colchón importante para sostener esta segunda fase, pero a mí me preocupa más el desarme institucional“, cerró.

