El Loco pudo haber sido entrenador de los albos en la época de los noventa.

Bielsa estuvo a punto de sentarse en la banca del Estadio Monumental, así lo indicó Jorge Vergara, reconocido dirigente del “Cacique”, que tuvo a su cargo la negociación con varios nombres importantes de aquella época: “Bielsa tenía arreglado con Colo Colo el año que llegó Gustavo Benítez. Estuve varios días en su casa. Me dijo ‘Jorge, tengo todas las ganas de ir a Chile. Obvio que me interesa ir a Colo Colo, pero tengo un vínculo firmado y quiero salir por la puerta’

En esa temporada (1994), el ex DT de la Roja se encontraba dirigiendo al Atlas de México, con cuyos dirigentes debió negociar. “Fui a una cena con la gente de Atlas, tocamos el tema y me dijeron que estaban muy agradecidos de que nos fijáramos en su entrenador. Bielsa me trató muy bien en su casa y días después, el presidente me volvió a citar para decirme que el club rechazaba la partida de Bielsa“, aseguró al medio As.com.

Así fue cómo finalmente se tomó la opción B, que terminaría siendo muy exitosa, igualmente. “Cuando venía de vuelta a Chile, tuve que ver una segunda posibilidad y fui por el paraguayo Gustavo Benítez”, recordó Vergara.