Ex delantero leyenda de Perú advirtió a su selección sobre Alexis Sánchez

El legendario ex delantero peruano, Julio César Uribe, advirtió al equipo de Ricardo Gareca sobre lo que puede hacer Alexis Sánchez ante Perú.

La Roja saltará con todo a la cancha, con Alexis Sánchez incluido, en búsqueda de obtener sus primeros tres puntos en la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Situación donde visitará a Perú en Lima, y Martín Lasarte ya definió la formación inicial para disputar la undécima fecha del camino al Mundial de Qatar 2022.

Bajo ese contexto, el ex delantero de la selección peruana, Julio César Uribe, habló en la previa del “Clásico del Pacífico”. Situación donde se refirió a lo que será el partido, y el peligro que pueden generar las tremendas condiciones con las que cuenta el “Niño Maravilla”.

"Es un crack, es el jugador más desequilibrante de Chile, tiene gol", reconoció para comenzar Uribe en conversación con El Mercurio. El retirado jugador de 63 años, que brilló en el fútbol de Perú, Italia, Colombia y México, continuó con sus halagos para el goleador histórico de La Roja.

"Mirándolo me da la sensación de que es un jugador muy emotivo, que necesita estar anímicamente al tope. Cuando tiene un problema o no está bien metido, se le nota, lo veo introvertido. Pero cuando está enchufado, no lo agarra nadie, posee cambio de rimo, arranque, freno es crack", agregó.

Con respecto a lo que se viene, señaló que "Perú ha recuperado la memoria, cuando defiende lo hace con nueve jugadores y uno de sus principales argumentos es la contra. El fútbol actual depende de quién hace el primero gol".

"Miré a Chile ante Ecuador y luego ante Colombia. El ritmo de Chile ya no es el mismo, ahora deja jugar más, peros sigue teniendo jugadores importantes. Perú para meterse en la pelea tiene que ganar el jueves. Chile, lo mismo. El que pierde empieza a decir chao al Mundial", cerró.