Ex delantero de la Roja barre el piso con Eduardo Berizzo

En conversación con Prensafútbol fue consultado sobre el presente y futuro del conjunto nacional, el Choro Navia no está conforme con Eduardo Berizzo y con lo que vive el fútbol chileno,

“Es complicado opinar. Sabemos que la Generación Dorada está de salida y ha costado encontrar recambio. Ha costado en la liga sacar jugadores jóvenes. En cadetes los clubes han trabajado muy poco, antes se sacaba y vendía mucho jugador. Falta un DT que haga un cambio grande en selección y liga”, comenzó diciendo desde México.

El ex futbolista sabe lo que es vestir la camiseta de Chile: “No todos los chicos son para la selección, pesa bastante la camiseta, la presión es mucho más grande. Se le ha dado mucho poder al jugador joven y luego es difícil frenarlo. La mentalidad ha cambiado, hoy están más preocupados del peinado y carro más que de jugar y tener hambre de conseguir cosas en el fútbol”, agregó.

Para Reinaldo Navia está claro cuál es el problema con la actual selección.

“Está difícil llegar al Mundial. No me gusta el Toto, me gustaría que la selección tuviera un técnico con más carácter y peso, alguien de mayor trayectoria que pueda generar un cambio grande. No se puede seguir dependiendo de Alexis Sánchez o Arturo Vidal”, comentó sobre Berizzo.

Reinaldo Navia no está conforme con Berizzo en la Roja.

“Brereton es un chico que lo usamos en su momento en una posición equivocada. Me gusta, es el delantero más indicado. Mientras le aporten en el juego, puede rendir y dar garantía de gol. En el fútbol actual ha faltado incorporar al exjugador, al que tuvo esa experiencia importante. ¿Cómo un chico podrá brillar en una selección o creerle al que está al frente si su DT nunca jugó por Chile?”, concluyó Navia.