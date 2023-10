Ex delantero de Colo Colo expresa su deseo de volver al Cacique

Colo Colo ya se prepara para afrontar la parte final de la temporada, donde buscará escalar lo más alto posible en la tabla de posiciones, además de tener que enfrentar la final de Copa Chile ante Magallanes. En ese sentido, Gustavo Quinteros buscará contar con los mejores jugadores para los duelos que se aproximan, pero actualmente el club está sufriendo con el gran número de lesionados.

No solo deben estar atentos a la enfermería alba donde hay un gran número de jugadores internados, sino que además, la gran mayoría de los futbolistas con problemas físicos pertenecen al ataque del cacique, por lo que existe un gran problema en delantera, donde los goles serán vitales para la parte final del año.

Es por eso también que el posible retorno de un ex delantero que pasó por el club ilusiona a más de alguno. Hablamos de Javier Parraguez, quien tuvo un buen paso por Colo Colo y si bien actualmente se encuentra defendiendo la camiseta de Coquimbo Unido no ha escondido su deseo de regresar al estadio monumental.

En conversación con BolaVip Chile, Javier Parraguez habló sobre el buen nivel que están mostrando algunos de sus ex compañeros en la selección sub-23 durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023. "Están jugando muy bien los chiquillos, los conozco hace bastante tiempo así que feliz por ellos, que estén a un gran nivel y demostrándolo en la selección también".

Además, el delantero de los piratas no se olvida de su pasado albo y no tiene problemas en reconocer que sigue guardando un gran cariño por el club. "Cualquier jugador que haya jugado por Colo Colo siempre va a estar con el entusiasmo y con las ganas de volver. El que diga que no es mentira. Uno andando bien se abren las puertas para todo tipo de equipo".