La modelo Adriana Barrientos reveló en el programa donde es panelista en “Zona de Estrellas”, que Gissella Gallardo estaría en una relación con su expareja, José Miguel Posada.

"Nuevamente está saliendo con mi expololo, el de la cartera. Desde el año 2008 que ella andaba encima de mi ex”, aseguró Barrientos, quien además afirmó que se han visto muy románticos en el gimnasio.

La empresaria utilizó su cuenta de Instagram, donde le mandó un fuerte y claro mensaje a la personalidad, desmintiendo cada una de sus palabras.

“Nuevamente vengo a desmentir. Esta vez a la señorita Barrientos”, comenzó diciendo.

“Esta vez inventó que estoy en una relación con su ex de hace no sé cuantos años, José Miguel Posada, quien es mi amigo desde hace varios años y es dueño del gimnasio al que asisto”, agregó Gallardo.

La ex de Pingol expresó su descontento: “Ella no entiende que con sus mentiras puede causar daño a él, a su pareja de hace 3 años, con la cual trabaja en el mismo gimnasio, a mi familia y a mí”, dijo a Barrientos.

Sin embargo aclaró que nada de lo que dice es cierto y que está tranquila con su versión. “Todos los que me conocen saben que esto no tiene nada de cierto”, indicó.

“No sé cuál será el problema de la señorita Barrientos conmigo, jamás he sido ni podría ser su amiga, porque no compartimos los mismos principios y valores”, dijo para finalizar en su historia.