Ex de Matías Fernández es grabada a gritos con actual señora del jugador

Matías Fernández Codero estuvo en el ojo del huracán hace algunas semanas tras ser denunciado por violencia intrafamiliar a solo días de disputar una importante doble fecha eliminatoria con La Roja. En ese contexto, ahora salieron a la luz unos videos del día en que sucedió la supuesta agresión, los cuales podrían generar un cambio en la historia.

En el registro se puede apreciar a la ex pareja del jugador, y quien precisamente lo denunció por una supuesta agresión, encarando e intentando agredir a la actual esposa de Matías Fernández, todo esto ante la presencia de sus padres de los padres y del hijo que tiene en común junto al futbolista.

El hecho fue grabado justamente por Matías Fernández Cordero, quien al ser denunciado se mostró rápidamente con la intención de iniciar un proceso legal para así defenderse y sacar a la luz toda su verdad. En aquel momento, la señora actual del jugador también salió rápidamente en su defensa.

"Estamos mejor que nunca con Mati, él es un papá y esposo maravilloso. No hagan caso a los comentarios de personas que no tienen idea de lo que él vive porque todos estos problemas que le presentan es porque no quieren que vea a su hija, así que les pido cariño y respeto por él", señaló en aquel momento en sus redes sociales.

Es así como ahora salió a la luz el registro del día de la supuesta agresión, el cual está siendo viralizado en todas las redes sociales. Además, han generado fuertes "funas" en contra de la expareja de Matías Fernández Cordero e incluso algunos han puesto en duda la denuncia en contra del futbolista.

