Ex de La Roja relata su presente en México: "estoy a la deriva"

El 2023 no ha sido un muy buen año para el fútbol chileno y La Roja, y uno que lo ha vivido de cerca es un futbolista que hace un tiempo se alzó como una de las promesas del fútbol chileno. Se trata de Joaquín Montecinos, quien partió a México con el objetivo de hacerse un nombre, pero resultó ser todo lo contrario.

"A veces la gente piensa que somos robots, que no podemos cometer errores y que uno tiene que ser perfecto, pero no es así", comenzó diciendo el delantero de 27 años en diálogo con Las Últimas Noticias, todo esto en relación a una publicación que realizó en sus redes sociales por el momento que vive actualmente.

En ese mismo sentido, el exdelantero de Audax Italiano justificó su mal momento. "Tuve un bajón futbolístico porque hace mucho tiempo que no juego en mi posición. Estoy como a la deriva sobre qué quieren de mi realmente y eso me mantiene en la incertidumbre, que no ayuda en nada. He perdido muchísima confianza porque he jugado muy poco, me ha tocado entrar 5 o 10 minutos y si no hago un gol o hago todo perfecto, no sirve de nada", partió indicando Montecinos.

Sobre esto mismo, dijo el exjugador de La Roja dijo que "me ha costado revertir la situación. En el fútbol es súper importante aprovechar las oportunidades, pero tuve muy pocas y eso me fue frustrando, obvio. Yo trabajo siempre para jugar, para rendir y aportar al equipo y al no poder hacerlo me siento como atado de manos, lo que es súper frustrante".