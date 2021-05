Ex de Bruno Romo lo funó en el pleno partido entre Palestino y Colo-Colo

La noche de este sábado 8 el futbolista de Palestino Bruno Romo anotó uno de los goles del 2-1 de Palestino sobre Colo-Colo.

Para celebrarlo, el defensa se sacó sus canilleras y las mostró hacia la cámara. Ese simple gesto dejó la escoba en las redes… después de que su ex Vaithiare Muñoz lo acusara de no pagar la pensión de sus hijos.

"Pensión paga… $200.000 por hijo, teniendo el sueldo que tiene. Cara con lágrimas de alegría. Las funas son porque en 3 años los ha visto 15 veces, y estando los últimos meses en la misma ciudad. ¡Ahhhhh, pero en las canilleras la foto de los hijos no puede faltar!”, escribió la mujer.

Y a partir de ahí se convirtió en tendencia en redes sociales.

Me adelanté a la jugada el otro día... 😂



Pero si hay dos personitas felices con esa celebración y aunque la foto es del 2018 se pusieron felices de verse en las famosas canilleras 😅❤️



No se preocupen que acá yo no mezclo las cosas. ❤️