Ex compañero de Arturo Vidal reveló detalles de sus salidas de Barcelona

El ex defensor del Barcelona se refirió a la polémica que significó la salida de Arturo Vidal y otros jugadores -incluido él- del cuadro catalán.

Fue el 22 de septiembre de 2020 cuando el Inter de Milán hizo oficial la llegada de Arturo Vidal al equipo. El “Rey” dejó el FC Barcelona después de perder la disputa por el título de La Liga con el Real Madrid. Además de la histórica goleada por 8-2 ante el Bayern Múnich en la Champions League, lo que terminó en una gran poda en el Camp Nou.

Así, después de dos años de contrato, el mediocampista chileno dejó el cuadro blaugrana acompañado de varios nombres. Entre ellos destacan Iván Rakitic, Luis Suáres y Nelson Semedo. Y fue este último quien dialogó con Yahoo Sports con respecto a los motivos por los que salió junto a sus compañeros del equipo.

El actual defensor del Wolverhampton de Inglaterra rememoró lo que fueron sus últimos días en el cuadro culé, y sobre como se decidió su desvinculación. "Me explicaron que tenían algunos problemas económicos y que yo era uno de los jugadores que podía ir a darle dinero al club", confesó.

Fue en ese momento que Semedo reconoció que la directiva decidió generar ingresos con el volante de La Roja y sus otros compañeros. "Había muchos otros en mi posición. (Luis) Suárez, (Arturo) Vidal e Ivan Rakitić. Con esto ahora (pandemia del Covid-19), todos los clubes tienen problemas financieros".

Pero el lateral no se quedó en eso, y detalló cómo la pandemia del coronavirus golpeó fuerte al conjunto de Cataluña. "Todos los clubes no son tan fuertes económicamente porque no tienen seguidores en el estadio. En Barcelona, la gente ni siquiera podía entrar al museo", añadió.

Finalmente, el seleccionado portugés destacó que dicho momento le permitió irse a la exigente Premier League inglesa. "En el fútbol puede pasar de todo, pero me sorprendió un poco que me dejaran ir. Fue una muy buena decisión unirme a los Wolves y no tuve que pensarlo dos veces".

Así, Arturo Vidal se fue rodeado de críticas del alicaído FC Barcelona, pero nuevamente demostró todo su talento. Esto porque consiguió hacerse de un lugar en el esquema del Inter de Milán y actualmente es líder de la Serie A con el equipo de Antonio Conte.