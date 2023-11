Ex Colo Colo atraviesa un difícil momento en el extranjero

Colo Colo se mantiene activo en la pelea por el título esta temporada, ya que no le pierde pisada a los punteros Cobresal y Huachipato. Además de eso, el día de ayer disputó un muy buen partido amistoso ante River Plate, donde empató 2-2 con una gran actuaciones de diversos jugadores provenientes de su cantera, tal como lo fueron Leandro Hernández y el portero Martín Ballesteros.

Esto sumado a los nombres de Damián Pizarro y Vicente Pizarro que recibieron sus respectivos llamados a La Roja adulta, dejan en evidencia el gran trabajo que se viene haciendo en las inferiores de Colo Colo. Generando una gran materia prima tanto para el equipo, como también para el futuro de las selecciones nacionales.

Pero a pesar de todo esto, un canterano que abandonó la institución el año pasado, no lo está pasando muy bien en el extranjero, ya que no está recibiendo minutos actualmente, e incluso se dice que no tiene cabida ni siquiera en las divisiones inferiores de su actual equipo, complicando aún más su situación.

Nos referimos a Iván Morales, el ex cacique que salió de nuestro país para llegar a formar parte de las filas del Cruz Azul en la liga mexicana. En el último tiempo no ha tenido gran participación en el equipo he incluso en su momento fue marginado a la sub-23 del equipo para que pueda encontrar la regularidad necesaria, algo que tampoco ha conseguido.

La situación actual de Morales tiene varias teorías. Una de estas se debería a un acto de indisciplina cometido por el jugador y que provocó la ira del cuerpo técnico del Cruz Azul. "Su no presencia en los dos compromisos, quizás pueda implicarse algo relacionado con la indisciplina, y es que esto se maneja así con los jugadores que no son queridos", señaló el medio La Máquina Celeste.