Ex campeón con Colo Colo exigió regreso de Claudio Bravo al club

Un ex mediocampista campeón con Colo Colo, que actualmente juega en Magallanes, se refirió al regreso de Claudio Bravo al Monumental.

Gran incertidumbre ha generado en el entorno de Colo Colo la eventual vuelta de uno de sus más históricos jugadores, Claudio Bravo. El arquero fue partícipe del comienzo de una de las épocas más brillantes de los albos, y tras eso ha dejado en alto el nombre de Chile en Europa.

Y uno de los que más espera el regreso del bicampeón de América es el ex campeón con el “Cacique”, Braulio Leal. Así, el volante de Magallanes se refirió al regreso de dos emblemas de la Generación Dorada de la Selección Chilena: Claudio Bravo y Arturo Vidal. En conversación con RedGol.

"A todos los hinchas nos gustaría que vuelvan Bravo, Vidal y todos los referentes que alguna vez pasaron por Colo Colo. Seguramente se dará en algún momento", reveló el jugador que salió campeón dos veces con la camiseta alba.

Y sobre el “Capitán América”, Leal sabe bastante. Esto porque fueron compañeros desde cadetes e incluso en la selección preolímpica de Juvenal Olmos en 2004. Equipo donde también figuraban otras estrellas como Jorge Valdivia y Humberto Suazo.

Te puede interesar: Claudio Bravo ilusiona a los hinchas albos con posible retiro en Colo Colo

"No lo sé, es una decisión que no es tan fácil y se lo he escuchado decir a él. Si vuelve es para jugar, no para ser reserva de. Y Colo Colo está formando un arquero como Cortés, que no es tan joven y lleva una buena cantidad de partidos. Es una decisión medio ambigua, que vuelvan los referentes o formar jugadores jóvenes", reflexionó.

De igual manera, Leal piensa que existen plazos y ciclos. "Yo creo que Claudio Bravo debiera volver ahora. Cuando se acabe su contrato con el Betis debiera ser su vuelta a Colo Colo, porque merece retirarse en Colo Colo y ojalá así se dé. Pero es una decisión que tiene que tomar él y el club", complementó.

E igual explicó que para Vidal aún hay que esperar. "Tiene para jugar un par de años más en Europa todavía. Es un tipo que físicamente es distinto a lo normal porque tiene una capacidad física diferente, que cuando está al 100 por ciento puede competir todavía en las mejores ligas", detalla.

Para finalizar, Leal pide cuidado con elevar mucho a al actual equipo del “Eterno Campeón”. "Lo fundamental, primero es consolidar equipos, tener buenos funcionamientos colectivos, más que individualidades. Cuando el funcionamiento colectivo es bueno, la individualidad marca diferencias", completa el mediocampista.