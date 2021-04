Ex ayudante de Pizzi reveló la verdad de la salida de Marcelo Díaz de La Roja

El ex ayudante técnico de Juan Antonio Pizzi, Manuel Suárez, reveló los verdaderos motivos del entrenador para sacar a Marcelo Díaz de La Roja.

A pesar de que ya han pasado un par de años, el hincha de la Selección Chilena no consigue olvidar el desperdicio de Rusia 2018. Y es que, cuando la Generación Dorada vivía un gran momento futbolístico, no consiguió clasificar a su tercer mundial consecutivo, lo que desató una serie de polémicas.

Ante eso, siempre será apuntado en primer lugar el entrenador de esa selección, el argentino Juan Antonio Pizzi. Al estratega se le recuerda más por ese fracaso de no entrar a la Copa del Mundo que, por ejemplo, la obtención de la Copa América Centenario de 2016.

Dicho proceso estuvo marcado por una seguidilla de conflictos en la interna del camarín chileno. Uno de esos, fue la salida de Marcelo Díaz, situación que fue aclarada por el ayudante técnico de La Roja en ese entonces, Manuel Suárez, en conversación con Las Últimas Noticias.

Consultado sobre el rumor de que “Carepato” habría sido “cortado” por filtrar información, Suárez fue tajante. "No. Lo desmiento. Pizzi sacó a Marcelo Díaz del equipo por una decisión técnica, no porque filtrara información. Si fuera por eso Pizzi no lo tendría hoy en Racing".

Precisamente, el argentino nacionalizado español es el actual estratega de Racing Club, donde no solo dirige al histórico volante de la U. Además entrena a Eugenio Mena, otro a quien tuvo en su paso por Juan Pinto Durán.

Suárez no solo tuvo palabras para el mediocampista, ya que también realizó un duro mea culpa debido a la campaña que terminó con Chile viendo el Mundial por televisión.

"Sin dudas que pensamos que cometimos algunos errores. Puntualmente en el partido que jugamos contra Paraguay en Santiago. Debimos cuidar el empate. Con ese punto clasificábamos a Rusia. Pero por querer ganarlo, lo perdimos", concluyó.