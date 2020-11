Ex ayudante de Martín Lasarte recomendó a la U parecerse a su archirrival

Ante la inminente llegada de Martín Lasarte, su ex ayudante, Rodolfo Neme, recordó cuando aconsejó a los azules para asimilarse a su clásico rival.

Aún no se oficializa, pero solo faltan algunos trámites para que Martín Lasarte inicie su segundo período al mando de la banca de Universidad de Chile. El técnico uruguayo arribó al Centro Deportivo Azul en junio de 2014, pero en diciembre de 2015 dejó el club por la puerta de atrás con la llegada de Sebastián Beccacece.

Rodolfo Neme, compatriota de Lasarte y ayudante técnico del estratega en la primera aventura en la Universidad de Chile, se refirió a la inminente llegada de su ex compañero de trabajo a La Cisterna y recordó una anécdota que protagonizó con la directiva azul.

"Las segundas vueltas son relativas, yo quiero que le vaya bien a Martín (Lasarte), que haga una buena campaña, él tiene una capacidad para dejar a la U en lugares de privilegio cosa que no ha pasado lamentablemente en los últimos tiempos. Sinceramente deseo que le vaya muy bien", aseguró en conversación con Redgol.

Además, Neme también soltó una dura crítica, ya que considera que en el Romántico Viajero se equivocan con la política que ha reinado el último tiempo, cambiar permanentemente el entrenador. Por lo que recordó un momento en el que dialogó con los ejecutivos azules para buscar parecerse a su clásico rival, Universidad Católica.

"Yo creo que el gran problema pasa por los proyectos de equipo que tiene cada club. No se puede hacer un equipo cambiándolo todos los años para salir campeón y yo he conversado con dirigentes de la U y les dije que un ejemplo a seguir es la Católica que no cambiaba técnicos en el formativo, mantenía jefes en el fútbol joven, no cambiaba estructuras en el club y mantenía los procesos de los entrenadores", detalló .

Rodolfo Neme y Martín Lasarte en la banca de Universidad de Chile

Sobre lo mismo, añade que "obviamente los equipos grandes necesitan ganar y cuando no ganan, comienza la ansiedad, comienzan los nervios y siempre lo resuelven con nosotros los entrenadores, pero son más importantes los proyectos del club o las políticas del club que nosotros los entrenadores, a nosotros nos contratan los equipos y cuando tu llegas a un club con una política deportiva clara, es mucho más fácil", complementó.

Finalmente, opinó sobre la posibilidad de recibir una llamada de Machete para sumarse a su segundo período en el cuadro universitario.

"No creo que Martín me llame, no puedo hablar de supuestos, no se dio y no creo que se vaya a dar. Siempre le estaré agradecido por la oportunidad que me dio de trabajar con él varios años donde disfruté mucho, pero él ya debe tener conformado su cuerpo técnico y va a decidir bien así que ojalá le vaya muy bien, él es un compatriota y nos abre puertas", concluyó.